Пиотровский предложил патриарху отложить вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Президент Союза музеев России Михаил Пиотровский предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу временно отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора РПЦ, чтобы остановить общественное противостояние.

"Президент Союза музеев России Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по вопросу предполагаемой передачи Русской православной церкви одного из символов Санкт-Петербурга - Исаакиевского собора, - говорится в сообщении Союза музеев. - Пиотровский обратил внимание патриарха, что предполагаемая передача собора вызвала противоречивую реакцию в обществе, спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме".

"В своем письме Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества, и предложил патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение", - рассказали в Союзе музеев.

Пиотровский отметил также, что Русской православной церкви "переданы практически все храмы и иные сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России, и речь сегодня идет о считанных объектах, имеющих знаковое, особое значение не только для церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества".

Между тем, как ранее сообщили в Смольном, РПЦ пока не предоставила администрации города полный пакет документов по Исаакиевскому собору. В Санкт-Петербургской митрополии РПЦ пояснили, что для первого этапа, на котором идет оформление музейных ценностей, подачи заявки по зданию не предполагается.