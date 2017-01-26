Путин в Кремле вручит госнаграды более 30 россиянам

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Кремле примет участие в церемонии вручения государственных наград. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"В Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Более тридцати россиян, работающих в сфере науки, здравоохранения, искусства, на производстве, получат из рук президента ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий", - говорится в сообщении.
Подобные мероприятия проходят несколько раз в год, примерно раз в квартал. По традиции церемония проводится в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.
По словам Путина, вручение государственных наград - одна из самых торжественных церемоний. "Она собирает выдающихся граждан нашей страны, людей заслуженных и, безусловно, неординарных, чьи достижения имеют для России особую ценность", - отметил президент на предыдущем подобном мероприятии в сентябре прошлого года.