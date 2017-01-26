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Солисты ансамбля им. Александрова выступят в Москве на концерте памяти погибших коллег

Общество
26 января, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Артисты исполнят произведения Александры Пахмутовой
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Солисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова примут участие в концерте памяти своих трагически погибших коллег. Концерт пройдет в Московском международном Доме музыки, сообщил ТАСС ведущий солист ансамбля Вадим Ананьев.

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"Исполним произведения Александры Пахмутовой под ее аккомпанемент, в частности, "Зачарованную даль" и "Александровскую песню" в дуэте с Борисом Дьяковым", - рассказал Ананьев.

В концерте примут участие Василий Ладюк, Вера Кононова и Серафима Коняшина, а также Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева под руководством Леонида Фрадкина, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова. За дирижерским пультом - Евгений Волков и Александр Топлов.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель, народный артист России Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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