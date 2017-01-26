Конференция "Благословенный Север" открывается в Москве

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Двухдневная конференция "Благословенный Север", организованная в рамках XXV международных Рождественских чтений, открывается в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО).
Ее участники обсудят актуальные проблемы Российского Севера с позиций духовного видения, задачи миссии русского православия, роль Арктического региона в судьбе России, а также экологические проблемы и условия сохранения дикой природы высоких широт, сообщают в РГО.
Программу первого дня откроют специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.
Участники первого дня конференции планируют обсудить историю ледокольного флота РФ в свете современной геополитики, освоение природных ресурсов арктической зоны, современные арктические экспедиции, создание и деятельность "Ассоциации полярников".
Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, который отвечает за самую северную епархию РФ, расскажет об освящении Северного полюса. Экологическим последствиям разработки шельфовых месторождений углеводородов посвятит свое выступление член-корреспондент РАН Василий Богоявленский. Руководитель центра "Морская Арктическая комплексная экспедиция и морское наследие России" Петр Боярский посвятит свой доклад комплексному подходу к изучению и сохранению Арктики.
Второй день конференции откроется приветственным словом вице-премьера Дмитрия Рогозина. Запланированы доклады "Инновационный вектор развития арктический территорий", "Ямальский транспортный коридор - основа транспортной инфраструктуры арктической зоны России", показ фильма "Холод" и многое другое.
Конференция "Благословенный Север" проводится второй раз. Участники прошлогоднего мероприятия обсуждали сохранение биоразнообразия Арктики, жизнь православных общин на Крайнем Севере и актуальность реализуемой государством стратегии развития арктических регионов России.