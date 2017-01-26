"Известия": в РФ планируют установить на улицах автоматические шумомеры

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В России появятся автоматизированные системы фиксации превышения допустимого уровня шума. Такое предложение содержится в проекте дорожной карты "Интернет+Город", пишут "Известия". Согласно документу Минстрой, Минкомсвязи и Минэкономразвития до мая текущего года должны создать правовую базу для "внедрения автоматизированных систем фиксации административных правонарушений в части охраны тишины и покоя граждан".
"Минстрой согласовал проект "дорожной карты" с этим пунктом. Предлагается либо расставлять датчики вокруг объектов, потенциально создающих шум, - это предприятия, стройки, - либо просто оснащать датчиками дома", - рассказал изданию глава подгруппы "Интернет+Город" Борис Глазков. Он отметил, что сведения о нарушениях будут направляться в соответствующие службы.
По его словам, датчики будут достоверно определять источник шума: "Эту технологию можно применять возле объектов, которые мы подозреваем в нарушениях. Например, по умолчанию ставить датчики у каждой стройки или предприятия". В дальнейшем возможна установка датчиков даже внутри домов - для фиксации шума от соседей, добавил Глазков.
Штрафы за нарушение тишины составляют от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для физических лиц, от 4 тыс. до 8 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 тыс. до 80 тыс. рублей для юридических лиц. Временные рамки "режима тишины" варьируются в зависимости от региона. В частности, в Москве нельзя проводить шумные виды ремонтных работ в многоквартирных домах с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00.