Роспотребнадзор выявил в ХМАО перед Крещением опасную воду в купелях

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января./ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ХМАО-Югра) обнаружило опасную воду в купелях перед Крещением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре" в преддверии праздника Крещения Господня были отобраны пробы воды из более чем 50 объектов. Всего была отобрана 61 проба, из этого числа 13 не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. 12 проб не соответствовали по санитарно-химическому показателю (содержание железа, цветность), 1 проба - бактериологическому показателю", - говорится в сообщении.
В Управлении Роспотребнадзора напомнили населению, что использование воды из открытых водоемов в питьевых и хозяйственно-бытовых целях без предварительной обработки (обеззараживания) небезопасно для здоровья.