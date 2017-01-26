Пресс-конференция руководства Русского ПЕН-центра. Видеотрансляция

Президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов, вице-президент Борис Евсеев, а также члены исполкома Марина Кудимова и Андрей Новиков-Ланской рассказывают в ТАСС о "расколе" в организации.

Предыстория сложившейся ситуации связана с тем, что в декабре 2016 года несколько известных писателей, поэтов и журналистов объявили о выходе из организации в знак протеста. Причинами послужили отказ большинства членов Русского ПЕН-центра подписать обращение в защиту украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который осужден в России за террористическую деятельность, и исключение из организации журналиста Сергея Пархоменко.