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Пресс-конференция руководства Русского ПЕН-центра. Видеотрансляция

Общество
26 января, 15:15 UTC+3
Президент центра, вице-президент, а также члены исполкома рассказывают о причинах "раскола" в организации
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Материал из 1 страницы

 

Президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов, вице-президент Борис Евсеев, а также члены исполкома Марина Кудимова и Андрей Новиков-Ланской рассказывают в ТАСС о "расколе" в организации.

Предыстория сложившейся ситуации связана с тем, что в декабре 2016 года несколько известных писателей, поэтов и журналистов объявили о выходе из организации в знак протеста. Причинами послужили отказ большинства членов Русского ПЕН-центра подписать обращение в защиту украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который осужден в России за террористическую деятельность, и исключение из организации журналиста Сергея Пархоменко.

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