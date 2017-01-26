Сверхдальний радиоуправляемый беспилотник представят на Open Innovation в Якутске

ЯКУТСК, 26 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Проект сверхдальнего радиоуправляемого беспилотного летательного аппарата для нужд арктических регионов будет представлен на крупнейшей в России и Восточной Европе стартап-конференции Open Innovation Startup Tour, рассказал ТАСС директор технопарка "Якутия" Анатолий Семенов во время питч-сессии в Якутске.

"Создание беспилотного летательного аппарата Will Airlines для перевозки малогабаритных грузов - это перспективный проект, который вошел в число финалистов. Он будет представлен на стартап-конференции 30-31 января в Якутске в отрасли "Информационные технологии", - сказал собеседник агентства.

"Мой проект беспилотника может летать на 650 км с максимальной загрузкой до 300 кг. Аппарат может доставлять грузы в отдаленные труднодоступные населенные пункты арктических регионов, где отсутствует транспортная логистика. Это доставка продуктов питания, топлива, строительных материалов и других грузов жизнеобеспечения", - сказал разработчик проекта, студент 5 курса Чукотского филиала СВФУ им. М. К. Аммосова Виталий Маняхин.

Согласно инновационному проекту, беспилотник будет полностью управляться с земли. Аппарат представляет собой мини-копию аэробуса А-380 длиной до семи метров и размахом крыльев до 7,8 метра. Согласно бизнес-модели проекта, на создание одного аппарата необходимо около 100 млн рублей, окупаемость одного мини-самолета - шесть месяцев. "По проекту предусмотрено создание двух крупных беспилотников и двух гидросамолетов, которые могли бы совершать посадку на любую поверхность, в том числе на воду, болото, снег", - пояснил Маняхин.

Как сказал ТАСС эксперт международного фонда Seed Forum International Foundation Гайк Асриян, проекты, представленные в Якутске, имеют экспортный потенциал. "Проекты диверсифицированы, наиболее перспективные проекты будут масштабированы по России и в мире", - добавил он.

Open Innovation Startup Tour, проводимый Фондом "Сколково" и Фондом содействия инновациям, является крупнейшей конференцией России и СНГ по поиску перспективных проектов, которая пройдет с конца января по апрель в 11 российских городах, а также в странах СНГ: Казахстане, Армении и Азербайджане. Якутск был отобран в качестве одной из площадок. Всего будет представлено около 40 проектов в различных областях: IT, биотехнологии, энергетика, промышленность. Победители получат приглашения на конференцию Startup Village 2017 и призы от партнеров.