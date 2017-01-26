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Суд примет решение по иску к Смольному из-за Исаакиеского собора в течение трех дней

Общество
26 января, 11:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, января. /ТАСС
Административный иск подали ранее противники передачи собора РПЦ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в течение трех дней решит, принимать ли к производству административный иск к Комитету имущественных отношений (КИО) городского правительства, который оспаривает решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

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"Иск зарегистрирован в канцелярии суда 25 января, в течение трех дней по закону будет вынесено решение о принятии его к производству или иных процессуальных действиях", - сказала Лебедева. Она не исключила, что иск может быть направлен по подсудности в Смольнинский районный суд, на территории которого находится Комитет имущественных отношений.

Иск был подан на прошлой неделе противниками передачи Исаакиевского собора РПЦ, в качестве третьих лиц в иске указаны Комитет по культуре Смольного, Русская православная церковь и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

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В январе правительство Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Собор находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем были восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. По данным музея, в прошлом году проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов.

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