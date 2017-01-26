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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кремль не хочет "становиться одной из сторон" дискуссии о ношении хиджабов в школе.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы становиться стороной этой дискуссии в настоящий момент. Существовали разные форматы подхода к этой теме. Были и судебные варианты, в Ставропольском крае и Мордовии - тогда были советующие решения Верховного суда. Есть иные варианты, не судебные. Но сейчас мы бы не хотели становиться стороной этого вопроса", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать дискуссию о хиджабах, которая возникла между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.