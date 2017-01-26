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Кремль не хочет "становиться одной из сторон" дискуссии о ношении хиджабов в школе

Общество
26 января, 11:54 дата обновления: 26 января, 12:03 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал дискуссию о хиджабах, которая возникла между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кремль не хочет "становиться одной из сторон" дискуссии о ношении хиджабов в школе.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы становиться стороной этой дискуссии в настоящий момент. Существовали разные форматы подхода к этой теме. Были и судебные варианты, в Ставропольском крае и Мордовии - тогда были советующие решения Верховного суда. Есть иные варианты, не судебные. Но сейчас мы бы не хотели становиться стороной этого вопроса", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать дискуссию о хиджабах, которая возникла между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Кадыров, Рамзан Ахматович Песков, Дмитрий Сергеевич
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