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Толстой и глава ФЕОР примирились после скандала вокруг дискуссии об Исаакиевском соборе

Общество
26 января, 12:14 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС
На выставке "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции" вице-спикер Госдумы извинился за свои слова, после чего глава Федерации еврейских общин сказал, что считает инцидент исчерпанным
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода примирились после скандала вокруг дискуссии о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Политик и глава ФЕОР пообщались в ходе осмотра организованной в нижней палате парламента выставки "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции".

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"Хотел два слова сказать по поводу тех обвинений, которые в мой адрес раздаются по поводу антисемитизма, - сказал Толстой. - Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях". "Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять", - обратился он к собеседнику.

"Это наша общая с вами история, общая наша с вами страна, и мы, конечно, должны беречь межнациональное согласие и межконфессиональный мир", - подчеркнул также вице-спикер, поздравив главу ФЕОР с началом проходящих в Госдуме Рождественских чтений, в которых участвуют все конфессии.

"Это очень важно сейчас, накануне Дня памяти Холокоста (отмечается 27 января - в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау)", - отреагировал Борода. "Действительно, у нас многонациональная страна, и сегодня уникальный межнациональный и межконфессиональный мир требует поддержания и укрепления", - добавил он.

"Конечно, - согласился Толстой. - У нас есть уникальный опыт межконфессионального мира, и я очень сожалею, что по вине недобросовестных журналистов, которые мне приписали некоторый набор понятий, вся эта шумиха была поднята". "Надеюсь, что вы правильно поймете", - заключил он.

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После беседы Борода заявил ТАСС, что считает исчерпанным инцидент, связанный с резонансными высказываниями Толстого. "Мне кажется, что мы сняли вопрос. Он сказал, что сожалеет, что неправильно был понят, и он просит прощения (у тех), кого он обидел", - сказал глава ФЕОР после того, как они после беседы обменялись рукопожатиями с Толстым. Борода отметил, что "у Петра Толстого нет истории, системы антисемитской, и у него нет репутации (антисемита)". Отвечая на вопрос ТАСС, исчерпан ли инцидент, президент ФЕОР ответил: "Да, я думаю, да".

Ранее Толстой прокомментировал дискуссию вокруг передачи собора Исаакиевского собора РПЦ. При этом в его словах некоторые общественные деятели, в том числе глава ФЕОР, усмотрели признаки антисемитизма. Нарекания ФЕОР вызвали слова Толстого о том, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".

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