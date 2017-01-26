Минздрав РФ ухудшил демографический прогноз к 2020 году из-за роста числа пожилых людей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минздрав РФ ухудшил прогноз по показателям смертности населения к 2020 году из-за предполагаемого увеличения доли людей старше трудоспособного возраста. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил ранее, что в новой версии госпрограммы "Развитие здравоохранения" пересмотрен ряд целевых показателей, в том числе продолжительность жизни и уровень смертности, в сторону ухудшения.

"Однако в соответствии с низким и средним вариантами Демографического прогноза Росстата до 2030 года (ежегодно уточняется) к 2020 году число умерших будет ежегодно расти за счет увеличения доли лиц старше трудоспособного и снижения численности населения трудоспособного возраста. Известно, что смертность в группах населения лиц старше трудоспособного возраста выше. В связи с этим и скорректированы показатели смертности населения", - сообщили в пресс-службе.

По данным ОНФ, первоначально было принято, что смертность от всех причин должна постепенно снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 случая на тысячу в 2020 году. В обновленной версии госпрограммы Минздрав РФ указал, что целевой показатель смертности на 2020 год должен быть увеличен до 13 случаев на тысячу. В Минздраве РФ также напомнили, что общий показатель смертности на 1 тыс. населения последовательно снижался: с 13,3 в 2012 году до 13,0 в 2015 году, а за 11 месяцев 2016 года - до 12,9.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что, "по данным Росстата, показатель смертности населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. также продолжает снижаться с 575,7 в 2012 году до 546,7 в 2015 году, за шесть месяцев 2016 года - 525,2".

В госпрограмме "Развитие здравоохранения", по данным активистов ОНФ, также были снижены показатели числа людей, прошедших профилактический осмотр - с 23% до 21% населения в 2020 году. В Минздраве РФ эти показатели объясняют тем, что часть граждан РФ проходит профосмотры в рамках различных нормативно-правовых актов. "Это связано с тем, что часть граждан проходит диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в рамках других нормативных правовых актов (государственные гражданские служащие, сотрудники МВД, военнослужащие, диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.п.)", - уточнили в пресс-службе.