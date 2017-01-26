Минздрав Израиля намерен ввести полный запрет на рекламу табака

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министерство здравоохранения Израиля намерено ввести полный запрет на рекламу табачной продукции, расширить ограничения на курение в общественных местах и обязать производителей размещать иллюстрированные предупреждения о вреде пагубной привычки на сигаретах. Об этом сообщает газета Haaretz.

План "дальнейших усилий по предотвращению курения" был озвучен заместителем генерального директора по вопросам общественного здравоохранения минздрава Израиля Итамар Гротто на заседании комиссии Кнессета (парламента Израиля) по предупреждению злоупотребления наркотическими веществами в среду, сообщает газета. Это заявление было сделано почти через 6 лет после того, как правительство одобрило антитабачную программу, части которой так и не были реализованы, в том числе и некоторые шаги, озвученные в среду в парламенте, отмечает издание.

По данным газеты, в качестве еще одного возможного ограничения Гротто назвал "запрет на курение в автомобиле взрослым в момент присутствия в салоне детей". При этом представитель минздрава сказал членам парламентской комиссии, что ведомство "продвигает законодательство, которое приравняет курение электронных сигарет к курению обычных табачных изделий". По словам Гротто, под запрет могут попасть и существующие сейчас в ряде заведений общественного питания в Израиле отдельные "изолированные помещения для курения". "Для этого даже не потребуется решения парламента", - добавил он.

По данным минздрава Израиля, от заболеваний, вызванных курением, в стране ежегодно умирают 8 тыс. человек, причем около 700 из них - от последствий пассивного курения. Около 35% некурящих в Израиле подвергаются воздействию табачного дыма на работе, в гостях и при посещении общественных заведений, отмечает в этой связи Haaretz.