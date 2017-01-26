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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS атаке. Об этом ТАСС сообщили во временном информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
"Вчера около 17 часов официальный интернет-сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации начал работать с перебоями", - сообщили в ведомстве.
Специалисты Главного управления связи Росгвардии установили, что сайт подвергся массированной DDoS атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом.
"Сегодня в 02:00 было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака", - сказали в ведомстве, отметив, что в дальнейшем количество атаковавших уникальных IP-адресов выросло до 7,8 тыс.
По словам начальника Главного управления связи Росгвардии генерал-майора Алексея Белякова, в настоящее время проводятся контрмероприятия по отражению DDoS атаки и выхода работы сайта на рабочее функционирование.