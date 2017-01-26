Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил в четверг государственные награды более 30 россиянам, отмеченным за заслуги в различных сферах. Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремля.

Среди награжденных орденами, медалями и знаками о присвоении почетных званий - представители науки, здравоохранения, искусства, производства, госслужбы и т.д.

Так, ведущий с 1964 г. и президент международного "Клуба веселых и находчивых" (КВН), глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков, которому в минувшем ноябре исполнилось 75 лет, получил из рук главы государства орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ордена Почета удостоился, в частности, актер Василий Ливанов, знаменитый исполнением роли Шерлока Холмса, озвучанием Карлсона и Крокодила Гены и созданием многих других ярких образов на экране. Награда была присуждена ему в минувшем октябре "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Также орден Почета получил директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский.

Ордена Дружбы удостоились официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон, замглавы Российского кардиологического научно-производственного комплекса Ренат Акчурин и оленевод из Чукотского автономного округа Мария Щербакова.

Звезду Героя России Путин вручил летчику-испытателю 1 класса Валерию Поташову, орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - советнику главы РЖД Геннадию Фадееву, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени - академику РАН, директору Научного центра здоровья детей Александру Баранову и научному руководителю НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича Александру Арчакову.

Ордена Александра Невского удостоились, в частности, директор "Ленкома" Марк Варшавер, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Долганов) и наместник Свято- Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев).

Спецкорру ВГТРК Евгению Поддубному был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.