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Минобрнауки выделило еще 3 млн рублей на создание "видеопаспортов" детей-сирот

Общество
26 января, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По словам главы ведомства, мера позволит принять участие в процессе создания роликов для скорейшего устройства в приемные семьи большему количеству организаций
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минобрнауки в этом году выделило дополнительно 3 млн рублей на создание "видеопаспортов" детей-сирот для скорейшего устройства в приемные семьи. Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Ольга Васильева.

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"В 2017 году мы выделили дополнительно 3 млн рублей на создание роликов о детях-сиротах, это позволит принять в этом участие на 20-25 организаций больше, чем в прошлом", - сказала Васильева. Она напомнила, что в 2015 году созданием видеороликов занималось 127 организаций, включая благотворительные организации и НКО.

Говоря о скандале в конце прошлого года, связанном с Тимуром Кизяковым, министр встала на защиту телеведущего. "Он как фигура публичная со своей хорошей репутацией попал в неприятную ситуацию. Он снимает качественные ролики, профессионально подходит к работе", - сказала Васильева.

Она добавила, что не все организации так же ответственно относятся к выполнению работ по созданию "видеопаспортов" для сирот, как компания Кизякова (информационно-поисковая система "Видеопаспорт" - прим. ТАСС). "Нам бы, конечно, хотелось, чтобы качество роликов было высоким, была эффективность и практичность", - заключила Васильева.

В декабре 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов заявил, что в 2017 году в планах министерства выделить на создание видеопаспортов не менее 10 млн рублей. По состоянию на конец января пресс-служба ведомства не смогла уточнить, какой в целом бюджет будет выделен на эти цели.

"Видеопаспорта" детей-сирот

В 2014 году Минобрнауки реализовало пилотный проект в Московской, Астраханской и Псковской областях по созданию и размещению в интернете видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей. Такие видеоролики содержат рассказы и отзывы о детях со стороны их друзей, педагогов, воспитателей, учителей и других специалистов.

В конце 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов сообщил, что единственным исполнителем государственного контракта на оформление "видеопаспортов" для детей-сирот на протяжении трех лет является компания телеведущего Тимура Кизякова, придумавшего информационно-поисковую систему "Видеопаспорт". По словам представителя Минобрнауки, в 2014 году организация сняла 150 роликов о детях-сиротах, в 2015-м - 100, в 2016-м - также 100 роликов, а стоимость одного "видеопаспорта" составляла 100 тысяч рублей.

Эти цифры и тот факт, что компания судилась с другими организациями, которые также создавали видеопаспорта для сирот, вызвало большую дискуссию в соцсетях и на страницах СМИ.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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