Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проблемы с отоплением выявлены почти в каждом десятом вузовском общежитии в РФ

Общество
26 января, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Активисты Студфонда проверили 260 вузов и ССУЗов в 70 регионах страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Проблемы с отоплением выявлены почти в 10% общежитий вузов и в среднеспециальных учебных заведениях (ССУЗ), которые в январе были проверены активистами Студфонда.

"Сразу после окончания новогодних каникул на горячую линию Студфонда и Агентства студенческих коммуникаций "Кампус" стали поступать жалобы на низкие температуры в общежитиях и аудиториях высших и среднеспециальных учебных заведений ряда регионов России", - сообщили ТАСС в Студфонде.

"В связи с этим фонд инициировал комплексный мониторинг, главной задачей которого было выявить проблемы, связанные с обеспечением тепла и наличием перебоев при подаче горячей воды. В ходе мониторинга удалось проверить жилые и учебные помещения 260 вузов и ССУЗов в 70 регионах страны. Проблемные точки удалось выявить в 22 учебных заведениях", - пояснили в Студфонде.

По данным организации, лидером по количеству проблемных учебных заведений стал Центральный федеральный округ, на втором месте - учебные заведения Сибирского федерального округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков
11
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Владимир Легойда: соцсети как нож — можно "нарезать хлеб", а можно ранить человека
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
3
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
7
Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалиции
Темы дня
Реклама