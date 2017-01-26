Проблемы с отоплением выявлены почти в каждом десятом вузовском общежитии в РФ

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Проблемы с отоплением выявлены почти в 10% общежитий вузов и в среднеспециальных учебных заведениях (ССУЗ), которые в январе были проверены активистами Студфонда.
"Сразу после окончания новогодних каникул на горячую линию Студфонда и Агентства студенческих коммуникаций "Кампус" стали поступать жалобы на низкие температуры в общежитиях и аудиториях высших и среднеспециальных учебных заведений ряда регионов России", - сообщили ТАСС в Студфонде.
"В связи с этим фонд инициировал комплексный мониторинг, главной задачей которого было выявить проблемы, связанные с обеспечением тепла и наличием перебоев при подаче горячей воды. В ходе мониторинга удалось проверить жилые и учебные помещения 260 вузов и ССУЗов в 70 регионах страны. Проблемные точки удалось выявить в 22 учебных заведениях", - пояснили в Студфонде.
По данным организации, лидером по количеству проблемных учебных заведений стал Центральный федеральный округ, на втором месте - учебные заведения Сибирского федерального округа.