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Комитет ГД поддержал запрет называть детей именами из цифр и ненормативных слов

Общество
26 января, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Парламентарии согласились с тем, что законопроект нужно доработать. Резко против него выступил депутат от "Единой России" Отари Аршба
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© Александр Алпаткин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил концепцию законопроекта сенатора Валентины Петренко о запрете регистрировать в ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур и ненормативной лексики.

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Депутаты единодушно согласились с тем, что законопроект нуждается в доработке. Поэтому дата рассмотрения в первом чтении будет определена только после того, как парламентарии разработают поправки ко второму чтению.

Категорически против законопроекта высказался депутат от "Единой России" Отари Аршба. "Если это не политический вопрос, я буду резко возражать", - сказал Аршба коллегам, поделившись, что в числе его соседей были люди с именами Хорошо и Молодец.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство не содержит нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права. Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт такого нарушения очевиден, и такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родительскими правами, отмечает сенатор.

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В частности, автор предлагает внести изменения в федеральный закон "Об актах гражданского состояния". По замыслу Петренко, при государственной регистрации рождения следует запретить регистрацию "имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры".

Петренко приводит статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, "среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен". "За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко", - отмечается в пояснительной записке.

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