Володин назвал РФ гарантом поддержки традиционной семьи и базовых семейных ценностей

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на Рождественских парламентских чтениях, выразил уверенность, что сегодня многие смотрят на Россию как на гаранта поддержки традиционной семьи и базовых семейных ценностей.
По словам спикера, "историческая судьба России и ее народов, сохранение нашей культуры и самосознания зависит от верности духовным ценностям и традициям". "Для нас очень важным является поддержание высокого статуса семьи как социального института и фундаментальной основы нашего народа. И мы видим, что сегодня многие смотрят на нашу страну как на гаранта поддержки традиционной семьи и базовых семейных ценностей", - подчеркнул он.
Политик обратил внимание на то, что за прошедшие годы было принято немало законодательных и правовых решений в отношении сохранения и развития российской семьи, ее традиций. "Нельзя не отметить, что последнее время все большую роль в защите семейных и традиционных ценностей играют институты гражданского общества и общественные движения. Это свидетельствует о том, что в нашей стране растет число неравнодушных, активных граждан", - указал он.
"Подобные инициативы, безусловно, необходимо развивать и поддерживать", - призвал Володин.