Патриарх Кирилл открыл V Рождественские Парламентские встречи в Госдуме

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в четверг V Рождественские встречи в Госдуме и отметил, что это мероприятие имеет особое значение, так как он впервые выступает перед депутатами нового созыва.

"Встреча также имеет особое значение, ибо я впервые выступаю перед депутатами нового, Седьмого созыва Государственной Думы РФ", - сказал патриарх Кирилл.

Ранее предстоятель РПЦ осмотрел выставку "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции". Экспозиция включила редкие экспонаты, в числе которых икона в окладе 1896 года, подаренная на коронацию императора Николая II, ночная сорочка царевича Алексея, генеральская форма великих князей, каски и головные уборы офицеров царской армии.

Кроме того, на выставке можно увидеть редкие иконы русского Севера XVII-XVIII веков, в их числе "Святитель Модест с чудом воскрешение скота и изгнания демов" и северная икона "Богоматерь Яхромская".

"Все представленные иконы - из утраченных деревянных церквей Севера, которые были спасены прихожанами во время разграблений", - сообщил ТАСС антиквар Илья Боровиков.