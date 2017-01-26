Синоптики признали нынешнюю зиму в Москве самой снежной за последние 20 лет

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Текущая зима в Москве оказалась самой снежной за последние 20 лет. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.
"По данным инструментальных наблюдений за приростом свежевыпавшего снега, которые ведутся с 1995 года по сегодняшний день, нынешняя зима оказалась самой снежной за последние два десятка лет", - уточняется в сообщении.
Зима началась в рекордно ранние сроки и отличилась обилием снега. С конца октября по 26 января на город выпало 217 см снега. До этого первое место занимала зима 2012-2013 годов, когда на 26 января зафиксировано 173 см выпавшего снега, а в целом за сезон - 328 см, из них в марте - 102 см, уточняется на сайте "Метеоновости".
В январе 2013 года высота снежного покрова в Москве к 26 числу достигла 45 см, а в этом году она составляет 34 см. Как отмечают синоптики, за оставшиеся два месяца холодного сезона снега в городе прибавится. Уже в четверг очередной циклон принесет в Москву осадки. Накануне в городе выпало 20% месячной нормы, в ближайшие сутки ожидается еще около 10% январской нормы.
Всего же с начала января в столице выпало 40 мм осадков, или 95% от месячной нормы.