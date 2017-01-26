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Патриарх Кирилл предложил открывать в России банки для бедных

Общество
26 января, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Глава РПЦ отметил, что многие граждане страны пострадали от микрокредитов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает аморальной "практику ростовщичества" в области микрокредитов для населения и предлагает депутатам подумать о создании в России банков для бедных. По его словам, такая система существует, например, в Индии.

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"Многие семьи в нашей стране пострадали от микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы, которые предоставляют чаще всего малообеспеченным людям. Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества", - сказал патриарх, выступая сегодня на V юбилейных Рождественских Парламентских чтениях в Госдуме.

"Призываю Государственную думу поставить законодательную преграду на пути спекулянтов подобного рода. Подобные "бизнесмены" не могут быть не названы мироедами. Это должно быть остановлено законом", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он предложил создавать в России банки для бедных по аналогии с такой системой в Индии. По словам патриарха Кирилла, там "нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных - без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей". "Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования", - отметил предстоятель РПЦ.

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Кирилл (патриарх)
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Россия
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