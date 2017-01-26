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Актер Ливанов посоветовал Путину продолжать работать президентом

Общество
26 января, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Как выразился артист, если президент "когда-нибудь поднимет глаза к небу", намереваясь завершить карьеру, то он услышит голос, который ему скажет: "Даже не думай!"
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Актер, член Союза кинематографистов России Василий Ливанов посоветовал президенту России Владимиру Путину продолжать работать президентом. Эту рекомендацию он дал в Кремле на церемонии вручения государственных наград, во время которой получил из рук главы государства орден Почета.

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"Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента", - напомнил Ливанов. "Знаете что, Владимир Владимирович? Если вы когда-нибудь поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!", - сказал актер. "И это будет голос нашей с вами великой родины - России", - подчеркнул Ливанов.

В декабре 2016 года во время упомянутой Ливановым поездки в Челябинскую область Путин встретился с рабочими завода "Этерно". Один из участников встречи признался президенту, что мечтает построить успешную карьеру, и поинтересовался, какая мечта есть у Путина. "Хочу успешно завершить свою карьеру", - с улыбкой отреагировал глава государства.

Следующие выборы президента должны состояться в 2018 году. По словам Путина, решение о том, идти ли на новый президентский срок, он будет принимать позже с учетом ситуации в стране.

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Персоны
Ливанов, Василий Борисович Путин, Владимир Владимирович
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Россия
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