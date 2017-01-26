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Потомки Пушкина подарили патриарху Кириллу икону

Общество
26 января, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Икона передавалась по наследству и была вывезена, когда потомки поэта покидали Россию
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Потомки поэта Александра Пушкина передали в дар Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу фамильную икону святой великомученицы Варвары.

Передача иконы произошла в Государственной думе в присутствии спикера ГД Вячеслава Володина в рамках V Рождественских Парламентских встреч.

Икона передавалась потомками Пушкина по наследству и была вывезена, когда они покидали Россию. Последними ее владельцами стали Александр Пушкин, праправнук поэта, последний прямой потомок поэта по мужской линии, и его супруга Мария-Мадлен Дурново, которая также находится в родстве с великим русским поэтом.

Патриарх Кирилл отметил, что это третья подобная икона, переданная ему. "Первую мне подарил Болгарский царь Симеон. Это была крестильная икона святителя Николая, которую государь император Николай II подарил младенцу Борису, будущему Болгарскому царю, который приходится отцом для нынешнего царя Симеона", - сказал он.

"Вторая икона - ее вывезли русские белые офицеры, эта икона святителя Николая в Болгарии проявилась во многих чудесах, кто-то из последних держателей заповедал ее передать русскому патриарху. Через два или три дня после моей интронизации наш посол в сопровождении тех людей, которые были связаны с этой иконой, в Успенском соборе Московского Кремля вручил мне этот образ, который на следующий день в моей келье замироточил. Я живой свидетель этого события", - сказал патриарх.

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Кирилл (патриарх)
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