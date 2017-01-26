Легойда обеспокоен изъятием детей из приемной семьи в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда выразил обеспокоенность ситуацией с изъятием органами опеки Москвы детей из приемной семьи Светланы Дель. Представитель РПЦ считает, что власти должны максимально открыто разъяснить свою позицию.

"Мы тоже обеспокоены, что есть такой резонанс. Мы сейчас пытаемся разобраться", - сказал Владимир ТАСС, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с изъятием детей у семьи Дель.

Легойда отметил, что пока "не готов говорить, кто здесь прав, кто виноват". "Но я абсолютно убежден в том, что в подобных ситуациях должна быть предельная ясность, и если есть претензии (к родителям) у органов государственной власти, они должны быть таким образом предъявлены, чтобы у общества не оставалось никаких сомнений в правомочности действий государственной власти", - заявил глава синодального отдела.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве забрали из приемной семьи 10 детей, некоторые из них инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.

На этой неделе двое детей были возвращены матери.