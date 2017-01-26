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Легойда обеспокоен изъятием детей из приемной семьи в Москве

Общество
26 января, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Представитель РПЦ считает, что власти должны максимально открыто разъяснить свою позицию
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Владимир Легойда

Владимир Легойда

© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда выразил обеспокоенность ситуацией с изъятием органами опеки Москвы детей из приемной семьи Светланы Дель. Представитель РПЦ считает, что власти должны максимально открыто разъяснить свою позицию.

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"Мы тоже обеспокоены, что есть такой резонанс. Мы сейчас пытаемся разобраться", - сказал Владимир ТАСС, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с изъятием детей у семьи Дель.

Легойда отметил, что пока "не готов говорить, кто здесь прав, кто виноват". "Но я абсолютно убежден в том, что в подобных ситуациях должна быть предельная ясность, и если есть претензии (к родителям) у органов государственной власти, они должны быть таким образом предъявлены, чтобы у общества не оставалось никаких сомнений в правомочности действий государственной власти", - заявил глава синодального отдела.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве забрали из приемной семьи 10 детей, некоторые из них инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.

На этой неделе двое детей были возвращены матери.

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