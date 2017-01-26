Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор выступает за ограничение использования электронных сигарет и кальяна

Общество
26 января, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
В ведомстве поддерживают ограничение использования электронных курительных изделий по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор поддерживает законодательные инициативы, направленные на ограничения использования электронных курительных изделий и кальяна. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Смотрите также
Тюрьма за торговлю и выселение из-за запаха: как в мире борются с курильщиками

"Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в настоящее время получили распространение электронные средства доставки никотина (электронные сигареты), в связи с чем Роспотребнадзор выступает за ограничение использования курительных изделий и кальяна.

По данным ведомства, потребление табака среди взрослого населения Российской Федерации снизилось с 39 % в 2009 году на 6 % благодаря принятым за последние годы мерам по снижению воздействия табака на человека (Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака").

Ранее стало известно, что Минздрав России подготовил проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 гг. и дальнейшую перспективу. Концепция нацелена на снижение к 2025 г. распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%. Проект концепции предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.

Смотрите также
Геннадий Онищенко
Онищенко призвал добиваться ограничения курения электронных сигарет

Принятие документа сделает возможным лечение психологической и физической зависимости от курения в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), а также включение используемых для этого лекарств в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сейчас проект концепции предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 г. людям, родившимся в 2015 г. и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов, защищенных от табачного дыма. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения. Документ находится в стадии обсуждения и доработки.

Смотрите также

"Известия": в МЭР не исключают негативных последствий от антитабачной концепции Минздрава
Эксперты: некоторые меры Минздрава по борьбе с курением выполнить нереально
Реализация антитабачной концепции Минздрава может привести к росту нелегального рынка

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Антитабачная концепция Минздрава
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков
17
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Владимир Легойда: соцсети как нож — можно "нарезать хлеб", а можно ранить человека
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
2
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
7
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
Темы дня
Реклама