Роспотребнадзор выступает за ограничение использования электронных сигарет и кальяна

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор поддерживает законодательные инициативы, направленные на ограничения использования электронных курительных изделий и кальяна. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в настоящее время получили распространение электронные средства доставки никотина (электронные сигареты), в связи с чем Роспотребнадзор выступает за ограничение использования курительных изделий и кальяна.

По данным ведомства, потребление табака среди взрослого населения Российской Федерации снизилось с 39 % в 2009 году на 6 % благодаря принятым за последние годы мерам по снижению воздействия табака на человека (Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака").

Ранее стало известно, что Минздрав России подготовил проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 гг. и дальнейшую перспективу. Концепция нацелена на снижение к 2025 г. распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%. Проект концепции предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.

Принятие документа сделает возможным лечение психологической и физической зависимости от курения в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), а также включение используемых для этого лекарств в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сейчас проект концепции предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 г. людям, родившимся в 2015 г. и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов, защищенных от табачного дыма. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения. Документ находится в стадии обсуждения и доработки.