Росгвардия вычислила IP-адреса устроивших атаку на сайт ведомства

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Все IP-адреса, с которых проводилась атака на сайт Росгвардии, выявлены. В настоящее время ведется их блокировка, сообщили ТАСС во временном информационном центре ведомства.
"Специалисты Росгвардии противодействуют второй волне массированной DDoS-атаки. Выявлены все уникальные IP-адреса, с которых она проводилась. В настоящее время они блокируются", - сказал собеседник агентства, отметив, что пик запросов на сайт, составивший одновременно 160 тысяч, пройден.
В настоящее время сайт доступен для посетителей, в плановом режиме ведется работа по наполнению его рубрик и разделов. Одновременно принимаются меры по предупреждению и нейтрализации возможных угроз, отметил представитель ведомства.
Накануне около 17:00 мск официальный сайт Росгвардии начал работать с перебоями. Как установили специалисты, сайт подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, которые привели к полной загрузке ресурсов сервера, сделав невозможным работу с сайтом.