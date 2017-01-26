Патриарх Кирилл считает передачу Исаакия РПЦ "восстановлением исторической справедливости"

Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair готовится к экстренной посадке в ШереметьевеПроисшествия 26 января, 16:02
Конференция ВЭО, посвященная столетию российских революций XX века, прошла в ПетербургеНовости партнеров 26 января, 15:54
В "Восточный порт" доставили инновационную судопогрузочную машинуТранспорт 26 января, 15:54
В Иркутской области арестованы два главаря группы бутлегеровПроисшествия 26 января, 15:54
Организаторы Гран-при России "Формулы-1" усовершенствуют систему безопасностиСпорт 26 января, 15:53
Чествование ветерана ХК "Спартак" Якушева пройдет 3 февраля в "Парке легенд"Спорт 26 января, 15:50
"112 Украина": радикалы намерены заблокировать железные дороги ДонбассаМеждународная панорама 26 января, 15:48
РПЦ просит расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики"Общество 26 января, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал восстановлением исторической справедливости передачу Исаакиевского собора РПЦ.
"Внимание общественности сейчас приковано к ситуации, которая разворачивается вокруг Исаакиевского собора", - напомнил патриарх в послании участникам круглого стола в Госдуме в рамках Рождественских чтений. "Помимо юридической стороны вопроса - исполнения федерального закона 2010 года № 327 о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, несомненно, речь идет и о восстановлении исторической справедливости, передаче важнейшего сакрального места северной столицы церкви и верующим", - отмечается в послании, которое зачитал первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Решение о передаче собора церкви вызвало неоднозначную общественную реакцию. В настоящее время в Петербурге идет сбор подписей под петицией о его отмене.
Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов.