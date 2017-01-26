Патриарх Кирилл считает передачу Исаакия РПЦ "восстановлением исторической справедливости"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал восстановлением исторической справедливости передачу Исаакиевского собора РПЦ.

"Внимание общественности сейчас приковано к ситуации, которая разворачивается вокруг Исаакиевского собора", - напомнил патриарх в послании участникам круглого стола в Госдуме в рамках Рождественских чтений. "Помимо юридической стороны вопроса - исполнения федерального закона 2010 года № 327 о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, несомненно, речь идет и о восстановлении исторической справедливости, передаче важнейшего сакрального места северной столицы церкви и верующим", - отмечается в послании, которое зачитал первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Решение о передаче собора церкви вызвало неоднозначную общественную реакцию. В настоящее время в Петербурге идет сбор подписей под петицией о его отмене.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов.