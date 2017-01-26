Милонов предлагает штрафовать за оскорбление жертв катастроф и терактов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предлагает ввести наказание в виде штрафов и обязательных работ за публичные оскорбительные высказывания о жертвах репрессий, терактов или катастроф, а также за "принижение значимости" важных событий в истории России. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) он внес на рассмотрение нижней палаты.

"… предусматривается административная ответственность за оскорбление памяти жертв политических репрессий, террористических актов, а также жертв катастроф, стихийных бедствий, вооруженных и межнациональных конфликтов, содержащееся в публичных выступлениях, средствах массовой информации, если указанное деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной в электронной базе документов Госдумы.

Также депутат предлагает установить административную ответственность за высказанное публично, в произведении искусства или в СМИ оскорбление, "направленное на ущемление человеческого достоинства, принижение значимости событий, имеющих особое историческое значение для становления и развития российской государственности, памятных дат, достижений науки и техники в РФ, а также за оскорбление лиц, имеющих особые заслуги перед РФ".

Оскорбление памяти жертв терактов и катастроф, по задумке Милонова, должно караться штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 120 часов для физических лиц, штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей - для должностных лиц, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей.

За принижение значимости исторических событий и деятелей единоросс предлагает штрафовать на 10-30 тыс. рублей или наказывать обязательными работами на срок до 100 часов. Должностным лицам полагается штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, юридическим лицам - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Свобода слова - не оправдание для иронии

Как отмечает Милонов в пояснительной записке, нередко в СМИ и социальных сетях делаются "громкие и необоснованные публичные высказывания", которые "наносят ущерб авторитету нашей страны или свидетельствуют о намеренной антироссийской деятельности". Такие высказывания, за которые сейчас не предусмотрено наказание, могут способствовать "раздуванию русофобских мифов", спровоцировать "недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создать барьеры на пути развития бизнеса".

"Искажение исторической правды или поругание исторического или культурного наследия негативно сказывается на формировании молодого поколения, которое с легкостью поддается на пропаганду и манипулирование. К примеру, принижение роли СССР во Второй мировой войне создает у молодых граждан России иллюзию второстепенного вклада нашей страны в деле победы над фашизмом", - пишет парламентарий.

Он убежден, что "публичные оскорбительные высказывания и действия, задевающие национальную гордость, унижающие достижения страны, ставящие под сомнение очевидные вещи, не должны прикрываться свободой слова".

"Свобода слова не может оправдать иронию по отношению к жертвам политических репрессий, террористических актов, а также к жертвам катастроф, стихийных бедствий, вооруженных и межнациональных конфликтов", - подчеркивает Милонов.