Рубка протаранившей субмарину США советской подлодки станет частью мемориала

УФА, 26 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Рубка советской атомной подводной лодки К-306, которая в 1974 году протаранила субмарину Военно-морских сил США, станет частью мемориального комплекса в парке Победы в Уфе. Работы планируется завершить до конца 2017 года, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Морского собрания Башкирии Ринат Иксанов.

"Уже более двух лет в уфимском парке Победы Морское собрание строит мемориальный комплекс морякам республики. Сегодня важнейшая часть комплекса уже воздвигнута - это 21-тонная рубка атомной подводной лодки К-306. Длина рубки - 18 м, высота - 3 м, ширина - 3,6 м. Рубка была приобретена и транспортирована на средства мецената из Мурманской области", - сказал он.

Рубка известна тем, что в 1974 году К-306 протаранила атомную подводную лодку США "Натаниель Грин", несущую на борту баллистические ракеты. После этого американская субмарина отказалась от выполнения боевых задач и была надолго выведена из состава ВМС США.

В 2017 году рядом с рубкой заложат аллею славы с именами знаменитых моряков и скульптурой матери, ждущей сына-моряка. Территория уже облагорожена, залит фундамент, идет изготовление скульптуры. "Планируется, что в этом году посетители парка Победы увидят готовый комплекс", - добавил он.

Парк Победы в Уфе был открыт в 1947 году. Это мемориальный комплекс победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенный в северной части города. В республике проживает свыше 43 тыс. моряков, более 35 из них являются адмиралами.