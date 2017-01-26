Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рубка протаранившей субмарину США советской подлодки станет частью мемориала

Общество
26 января, 15:26 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Рядом с рубкой появится аллея славы с именами известных моряков
Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 26 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Рубка советской атомной подводной лодки К-306, которая в 1974 году протаранила субмарину Военно-морских сил США, станет частью мемориального комплекса в парке Победы в Уфе. Работы планируется завершить до конца 2017 года, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Морского собрания Башкирии Ринат Иксанов.

Смотрите также
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР

"Уже более двух лет в уфимском парке Победы Морское собрание строит мемориальный комплекс морякам республики. Сегодня важнейшая часть комплекса уже воздвигнута - это 21-тонная рубка атомной подводной лодки К-306. Длина рубки - 18 м, высота - 3 м, ширина - 3,6 м. Рубка была приобретена и транспортирована на средства мецената из Мурманской области", - сказал он.

Рубка известна тем, что в 1974 году К-306 протаранила атомную подводную лодку США "Натаниель Грин", несущую на борту баллистические ракеты. После этого американская субмарина отказалась от выполнения боевых задач и была надолго выведена из состава ВМС США.

В 2017 году рядом с рубкой заложат аллею славы с именами знаменитых моряков и скульптурой матери, ждущей сына-моряка. Территория уже облагорожена, залит фундамент, идет изготовление скульптуры. "Планируется, что в этом году посетители парка Победы увидят готовый комплекс", - добавил он.

Парк Победы в Уфе был открыт в 1947 году. Это мемориальный комплекс победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенный в северной части города. В республике проживает свыше 43 тыс. моряков, более 35 из них являются адмиралами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков
17
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Владимир Легойда: соцсети как нож — можно "нарезать хлеб", а можно ранить человека
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
2
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
7
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
Темы дня
Реклама