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РПЦ просит расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики"

Общество
26 января, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий считает, что пора вводить преподавание данного предмета со второго по десятый класс
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Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился к Минобрнауки с предложением преподавать курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) со второго по десятый класс школы. Сейчас его преподают только в четвертых классах.

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"Представляется, что уже давно настало время переходить от экспериментального к адекватному формату преподавания религиозных культур по выбору на всех уровнях общего образования по всем годам обучения детей в школе", - обратился митрополит к представителям Минобрнауки, выступая на круглом столе в Госдуме в рамках Рождественских Парламентских встреч.

По его словам, концепция такого перехода с выходом за 3-4 года на преподавание со 2-го по 10 классы и с адекватной учебной нагрузкой была разработана достаточно давно, ещё в 2012 году. "Думается, что необходимо уже приступить к реализации этого проекта, как мы понимаем он не однодневный, не одногодный, это длительный процесс, но пора его уже начинать и дальше затягивать с решением этого вопроса и оставлять преподавание православной культуры и других религиозных культур только в четвёртом классе невозможно", - подчеркнул митрополит Меркурий.

Для российских школьников курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) стал обязательным с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми выбирают один из пяти модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма или светскую этику. Для курса выделены 34 академических часа в четвертом классе.

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