РПЦ просит расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился к Минобрнауки с предложением преподавать курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) со второго по десятый класс школы. Сейчас его преподают только в четвертых классах.

"Представляется, что уже давно настало время переходить от экспериментального к адекватному формату преподавания религиозных культур по выбору на всех уровнях общего образования по всем годам обучения детей в школе", - обратился митрополит к представителям Минобрнауки, выступая на круглом столе в Госдуме в рамках Рождественских Парламентских встреч.

По его словам, концепция такого перехода с выходом за 3-4 года на преподавание со 2-го по 10 классы и с адекватной учебной нагрузкой была разработана достаточно давно, ещё в 2012 году. "Думается, что необходимо уже приступить к реализации этого проекта, как мы понимаем он не однодневный, не одногодный, это длительный процесс, но пора его уже начинать и дальше затягивать с решением этого вопроса и оставлять преподавание православной культуры и других религиозных культур только в четвёртом классе невозможно", - подчеркнул митрополит Меркурий.

Для российских школьников курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) стал обязательным с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми выбирают один из пяти модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма или светскую этику. Для курса выделены 34 академических часа в четвертом классе.