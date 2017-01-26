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Операторы связи заблокировали сайт VPN-сервиса hidе.mе

Общество
26 января, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По данным Роскомнадзора, суд признал запрещенной информацию на сайте, которая рассказывала о способах получения доступа к запрещенным материалам
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Страница сайта VPN-сервиса hidе.mе блокируется операторами связи на основании решения суда. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В нем отмечается, что суд признал запрещенной информацию на странице, описывающую способы получения доступа к запрещенным материалам, в том числе к признанным экстремистскими и включенным в Федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым ограничивается на территории России.

В сообщении подчеркивается, что ранее такое уже было с "РосКомСвобода", но они исполнили решение суда, и сайт был разблокирован. "Надеемся на такую же сознательность администрации сайта hidе.mе", - говорится на странице Роскомнадзора.

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