Операторы связи заблокировали сайт VPN-сервиса hidе.mе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Страница сайта VPN-сервиса hidе.mе блокируется операторами связи на основании решения суда. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В нем отмечается, что суд признал запрещенной информацию на странице, описывающую способы получения доступа к запрещенным материалам, в том числе к признанным экстремистскими и включенным в Федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым ограничивается на территории России.

В сообщении подчеркивается, что ранее такое уже было с "РосКомСвобода", но они исполнили решение суда, и сайт был разблокирован. "Надеемся на такую же сознательность администрации сайта hidе.mе", - говорится на странице Роскомнадзора.