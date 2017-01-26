Академик Тишков предложил отказаться от изучения в школах "Основ светской этики"

Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair готовится к экстренной посадке в ШереметьевеПроисшествия 26 января, 16:02
Конференция ВЭО, посвященная столетию российских революций XX века, прошла в ПетербургеНовости партнеров 26 января, 15:54
В "Восточный порт" доставили инновационную судопогрузочную машинуТранспорт 26 января, 15:54
В Иркутской области арестованы два главаря группы бутлегеровПроисшествия 26 января, 15:54
Организаторы Гран-при России "Формулы-1" усовершенствуют систему безопасностиСпорт 26 января, 15:53
Чествование ветерана ХК "Спартак" Якушева пройдет 3 февраля в "Парке легенд"Спорт 26 января, 15:50
"112 Украина": радикалы намерены заблокировать железные дороги ДонбассаМеждународная панорама 26 января, 15:48
РПЦ просит расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики"Общество 26 января, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии Российской академии наук (РАН) Валерий Тишков предложил отказаться от преподавания в школах курса "Основы светской этики".
"Надо, мне кажется, освободить больше места в пользу того, чтобы в нашей школе изучали "Основы православной культуры", - сказал он, выступая на Рождественских чтениях в Госдуме.
"Самый реальный резерв" для этого Тишков видит в том, чтобы "расстаться с частью курса, который называется "Светская этика". По его мнению, преподавать светскую этику можно "в курсах обществознания, в курсах истории, во внеклассной воспитательной работе".
Вместе с тем Тишков усомнился в возможности реализации инициативы Русской православной церкви о преподавании "Основ православной культуры" на протяжении всего школьного курса. "Не уверен, что это можно сделать на протяжении всей школы, у нас даже такой курс, как история, не охватывает со 2 по 10 или 11 класс", - отметил академик РАН.