Сергей Боярский назвал неуместными квесты по мотивам событий ВОВ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Проводить квесты и другие развлекательные мероприятия по мотивам событий Великой Отечественной войны, в частности, блокады Ленинграда, неуместно.

Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по культуре Сергей Боярский (фракция "Единая Россия").

"Нельзя превращать памятные даты в фарс и игру. Мы понимаем, что сегодня есть модные развлечения, квесты, но вряд ли они помогут молодому поколению глубже понять подвиг блокадников", - приводит пресс-служба "Единой России" слова Боярского.

По его мнению, "погоня за новыми форматами ради привлечения внимания молодежи к дате, связанной с блокадой", неуместна.

Депутат апеллирует к публикациям СМИ о том, что "воспоминания блокадников заменяют квестами и шоу". Например, в Хабаровске была объявлена акция, в рамках которой людям было предложено продержаться сутки на 125-граммовом кусочке хлеба, испеченном по "блокадной рецептуре" - с добавлением жмыха, опилок, целлюлозы. Кроме того, в разных городах страны, как утверждает пресс-служба единороссов, пройдут молодежные квесты "Блокада Ленинграда".