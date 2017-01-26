Fox: более 50% богачей Кремниевой долины застраховались на случай апокалипсиса

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Состоятельные американцы, прежде всего руководство высокотехнологичных компаний, оформили страховые полисы и приняли иные меры на случай мировой катастрофы - стихийного бедствия или кризиса власти планетарного масштаба, сообщил в четверг телеканал Fox News.

Суммируя ряд интервью, опубликованных ранее в американской прессе, телеканал информировал, что видные предприниматели не только страхуются, но тайно закупают оружие, строят защитные сооружения и приобретают землю в удаленной от крупных городов местности. "Я держу личный вертолет с постоянно работающим двигателем, у меня есть бункер с системой очистки воздуха. Многие мои приятели закупаются огнестрельным оружием и золотыми монетами. Теперь такие предосторожности уже не редкость", - приводит Fox News слова руководителя неназванного инвестиционного фонда.

Сэм Алтмэн, который возглавляет венчурный фонд Y Combinator и является другом доверенного лица президента Дональда Трампа - Питера Тиля (сооснователя платежной системы PayPal), - признал факт подготовки на случай вселенской катастрофы. При таком сценарии событий бизнесмен намерен бежать в Новую Зеландию, где имеет обширные земли и множество домов. По оценке сооснователя социальной сети LinkedIn Рида Хоффмана, более 50% миллиардеров Кремниевой долины оформили страховку на случай апокалипсиса.

Бывший топ-менеджер компании Facebook Антонио Гарсия Мартинес приобрел большой участок земли на одном из необитаемых островов в Тихом океане, запасся оружием, генераторами электроэнергии и солнечными батареями. Решение сделать это он принял, насмотревшись репортажей о предвыборной кампании в США прошлого года. "Многие ошибочно считают, что один человек способен каким- то образом в одиночку выдержать натиск толп бродяг. Нет, для этого понадобится отряд добровольной дружины; чтобы пережить апокалипсис, нужно много чего", - приводит телеканал слова Мартинеса.

По данным газеты The Wall Street Journal, именно Тиль организовал встречу глав крупнейших американских технологических корпораций с Трампом в Нью-Йорке в середине декабря.