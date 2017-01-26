Клименко предложил ограничить интернет в России, как в Китае

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение интернета, как в Китае. Об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в ходе своей лекции "Информационная безопасность России" в рамках курса "Армия и общество", который проходит в Военной академии Генштаба ВС РФ.
"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - заявил Клименко.
Он посетовал, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.
По словам советника президента, Россия находится "в странной позиции": на территории страны иностранные компании зарабатывают деньги, но не отвечают ни на один вопрос правоохранительных органов. "К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование", - сказал Клименко.
"Любое уважающее себя государство" должно избавиться от иностранных менеджеров и соцсетей, если они не желают сотрудничать, отметил он.
Ранее в интервью телеканалу RT Клименко заявлял о том, что Россия должна быть готова к "отключению от мирового интернета" в случае ухудшения отношений с Западом.
Газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что у возглавляемого Клименко Института развития интернета начались проблемы с финансированием, а организация уволит большинство сотрудников. Сам Клименко заявил изданию, что это «обычные кадровые изменения», вопросы финансирования он комментировать отказался.