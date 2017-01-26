Медведев призвал пресекать националистические высказывания на любом уровне

Губернатор лично проверил на прочность кресла строящейся к ЧМ-2018 "Ростов-Арены"Спорт 26 января, 17:38
Кубань закупит 60 новых автобусов к матчам Кубка конфедераций в СочиСпорт 26 января, 17:22
Улицу в Екатеринбурге назовут в честь Героя России ВаловаНовости Урала 26 января, 17:13
Фигурист Кацалапов заявил, что у них с Синициной возникли вопросы по оценке на ЧЕСпорт 26 января, 17:01
Рабочий ТЭЦ в Пензе мог погибнуть из-за нарушения технологического процессаПроисшествия 26 января, 16:50
Компания "Т Плюс" опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1Происшествия 26 января, 16:41
Гребец Федоровцев: лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробыСпорт 26 января, 16:15
Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair приземлился в Шереметьеве для дозаправкиПроисшествия 26 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Антисемитские настроения и националистические высказывания в России должны пресекаться на любом уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В любой стране, в том числе и в нашей, антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню на любом уровне", - заявил Медведев, посетивший еврейский музей и центр толерантности. "Мы должны дорожить спокойствием (в России), уважительное отношение между людьми разных культур, разных вероисповеданий - это важнейшее условие существования и развития нашего многонационального государства", - сказал Медведев.
Он напомнил, что недавно правительство утвердило специальную программу по реализации национальной политики. "Ее главный смысл - согласие в российском обществе", - сказал Медведев.