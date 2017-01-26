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Медведев призвал пресекать националистические высказывания на любом уровне

Общество
26 января, 17:30 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС
Глава правительства призвал "дорожить спокойствием" в стране
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Антисемитские настроения и националистические высказывания в России должны пресекаться на любом уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В любой стране, в том числе и в нашей, антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню на любом уровне", - заявил Медведев, посетивший еврейский музей и центр толерантности. "Мы должны дорожить спокойствием (в России), уважительное отношение между людьми разных культур, разных вероисповеданий - это важнейшее условие существования и развития нашего многонационального государства", - сказал Медведев.

Он напомнил, что недавно правительство утвердило специальную программу по реализации национальной политики. "Ее главный смысл - согласие в российском обществе", - сказал Медведев.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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