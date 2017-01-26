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Более 50 студентов колледжей Кубани стали победителями регионального этапа WorldSkills

Общество
26 января, 18:18 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, января. /ТАСС
Соревнования, начавшиеся на Кубани 16 января, проходили на 25 площадках
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КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Больше 50 студентов техникумов и колледжей Кубани стали победителями регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), сообщили в пресс-службе администрации региона.

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"По итогам чемпионата "Молодые профессионалы" победителями стали 56 студентов кубанских техникумов и колледжей, занявших первые места в своих компетенциях", - говорится в сообщении.

В 2017 году соревнования, которые начались на Кубани 16 января, проходили на 25 площадках. В них приняли участие 230 конкурсантов, соревновавшихся по 36 компетенциям. Свои навыки демонстрировали будущие строители, электромонтажники, сварщики, токари, парикмахеры, повара, кондитеры и другие. Теперь победители смогут принять участие в Национальном чемпионате WorldSkills, который пройдет на Кубани в мае 2017 года.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Россия присоединилась к движению в 2012 году.

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