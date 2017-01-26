В Совфеде назвали некорректным предложение патриарха создать "банки для бедных"

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Создание специальных "банков для бедных" не решит проблему борьбы с бедностью, такое предложение является некорректным. Такое мнение высказала ТАСС зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, комментируя предложение патриарха Московский и всея Руси Кирилла создавать такие банки.
"Это предложение не совсем корректное. Было бы неправильно грубо делить людей на бедных и богатых, для борьбы с бедность нужно использовать другие методы", - сказала сенатор. По ее мнению, для улучшения качества жизни россиян следует укреплять экономику, создавать новые рабочие места и повышать зарплату.
Выступая 26 января на Рождественских чтениях в Госдуме, патриарх Кирилл, говоря о сложной ситуации вокруг микрофинансоных организаций, предложил подумать о создании в России "банков для бедных - без сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей". По его словам, в этом вопросе Россия могла бы использовать опыт Индии.