Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Совфеде назвали некорректным предложение патриарха создать "банки для бедных"

Общество
26 января, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова считает, что для борьбы с бедность нужно использовать другие методы
Поделиться
Материал из 1 страницы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время открытия V Рождественских парламентских встреч в Государственной думе РФ, 26 января

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время открытия V Рождественских парламентских встреч в Государственной думе РФ, 26 января

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Создание специальных "банков для бедных" не решит проблему борьбы с бедностью, такое предложение является некорректным. Такое мнение высказала ТАСС зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, комментируя предложение патриарха Московский и всея Руси Кирилла создавать такие банки.

Смотрите также
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл предложил открывать в России банки для бедных

"Это предложение не совсем корректное. Было бы неправильно грубо делить людей на бедных и богатых, для борьбы с бедность нужно использовать другие методы", - сказала сенатор. По ее мнению, для улучшения качества жизни россиян следует укреплять экономику, создавать новые рабочие места и повышать зарплату.

Выступая 26 января на Рождественских чтениях в Госдуме, патриарх Кирилл, говоря о сложной ситуации вокруг микрофинансоных организаций, предложил подумать о создании в России "банков для бедных - без сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей". По его словам, в этом вопросе Россия могла бы использовать опыт Индии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
21
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Владимир Легойда: соцсети как нож — можно "нарезать хлеб", а можно ранить человека
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
3
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
4
Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета
5
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама