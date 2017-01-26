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Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета

Общество
26 января, 19:05 UTC+3
Советник президента РФ по вопросам развития интернета завил, что просто рассказывал о существующих мировых практиках
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Герман Клименко

Герман Клименко

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко не предлагал использовать в России китайский опыт регулирования интернета для обеспечения информационной безопасности. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Клименко, в ходе лекции "Информационная безопасность России" в рамках курса "Армия и общество" он просто рассказывал о существующих мировых практиках.

"На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как в Китае, не шло", - сказал он.

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Клименко, Герман Сергеевич
Темы
Регулирование интернета в России
Страны
Россия
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