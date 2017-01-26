Ростуризм предлагает организовать на хадж прямые рейсы из Крыма в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов предлагает организовать на хадж прямые рейсы из Симферополя в Саудовскую Аравию для российских паломников.

Об этом он сообщил на совещании по вопросу организации перевозок российских паломников на хадж в 2017 году.

"В Крыму проживает большое количество граждан, исповедующих ислам. При этом они не могут вылететь в Саудовскую Аравию с полуострова, а вынуждены сначала ехать в другой регион, что удлиняет их путь и создает дополнительные неудобства. Для них необходимо организовать прямые рейсы из Симферополя", - сказал Сафонов.

Он также отметил важность обеспечения безопасности и оптимального сочетания цены и качества услуг, оказываемых российским паломникам. Со своей стороны, Ростуризм, по его словам, готов оказать поддержку туроператорам в распространении информации о таком продукте, как паломнические туры в Саудовскую Аравию.

В свою очередь, руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал туроператоров, занятых в организации хадж-туров, что в соответствии с национальным воздушным законодательством осуществлять чартерные перевозки из России в Саудовскую Аравию могут только российские авиакомпании. Поэтому любые предложения от иностранных перевозчиков и дальнейшие попытки заключить с ними договоры на полеты в Джидду и Медину - это нарушение законодательства, такие рейсы осуществляться не будут.

Руководитель хадж-миссии РФ Магомед Гамзаев рассказал, что в 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20% - до 20 тыс. 500 человек. Таким образом, в этом году хадж потребует от авиакомпаний большей интенсивности полетов.

Основные перевозки будут выполняться из аэропортов Махачкалы, Магаса, Казани, Грозного, Екатеринбурга и Москвы. Готовность запустить чартерные рейсы на хадж подтвердили несколько авиакомпаний, которые располагают разнотипным парком воздушных судов с разной пассажировместимостью, что позволяет полностью обеспечить и удовлетворить имеющийся спрос. Дата открытия перевозок будет определена в феврале после поездки хадж-миссии России в Саудовскую Аравию. В 2017 году хадж проводится 1-4 сентября.