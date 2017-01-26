Топ-менеджмент "Роснефти" вложит 266 млн руб. в исследования для лечения онкобольных детей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Топ-менеджмент "Роснефти" из личных средств на 266 млн рублей профинансирует программу исследований в области клеточно-иммунной терапии раковых опухолей, направленную на разработку препаратов для лечения детей, которые считаются сейчас безнадежными. Об этом журналистам сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

По словам Сечина, его личный вклад составит 100 млн рублей. "Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос сотрудничества с клиникой (центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева) на корпоративном уровне, в том числе по линии медицинского страхования с учетом возможностей оказания высокотехнологических медицинских услуг сотрудникам компании", - добавил он.

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Сегодня менеджеры "Роснефти" по поручению президента РФ посетили Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, строительство которого координировал Игорь Сечин. Центр был введен в эксплуатацию пять лет назад.

Сечин подчеркнул, что специалистам центра удалось достичь впечатляющих результатов - в 80% случаев им удается излечить детей. "К сожалению, остается до 20% детей, которые на настоящий момент считаются неизлечимыми. Причем нигде в мире не существует методик их лечения. Мы разделяем боль этих детей и их родных, именно поэтому мы приняли решение профинансировать из личных средств программу исследований в области клеточно-иммунной терапии раковых опухолей, направленную на разработку препаратов для лечения детей, которые считаются сейчас безнадежными. Это самые передовые методики в области генетической модификации клеток иммунной системы, таргетной терапии, трансплантации стволовых клеток", - отметил Сечин.

Программа рассчитана на три года, ее общая стоимость - 266 млн рублей. "Вся сумма будет перечислена немедленно", - добавил глава "Роснефти".

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева - уникальное научно-исследовательское и лечебное учреждение. Целью его работы является эффективное и высокотехнологичное лечение детей в стационарных и амбулаторных условиях, разработка и внедрение единых международно-признанных протоколов терапии болезней крови, злокачественных новообразований, заболеваний иммунной системы и других тяжелых недугов детского возраста.