Патриарх в парламенте: о ценности человека, светскости государства и микрокредитовании

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 января впервые встретился с депутатами Госдумы седьмого созыва. В рамках Рождественских Парламентских встреч он говорил о ценности человеческой жизни, о взаимодействии государства и Церкви, о том, как помочь бедным и безработным россиянам, а также о "семенах розни" между народами России, Белоруссии и Украины.

"Нет лишних братьев"

Свое выступление предстоятель Русской православной церкви начал с того, что народам России, Украины и Белоруссии необходимо сохранить братское единство, несмотря на политические разногласия.

"Для меня как для предстоятеля Русской православной церкви события на Украине отзываются большой болью и печалью. Я являюсь патриархом не только России, но и Украины, Белоруссии... Мы видим, как с использованием самых изощренных технологий между русскими и украинцами поистине с дьявольским искусством обильно сеются семена розни и вражды", - сказал патриарх. Он выразил надежду, что братские народы смогут преодолеть сложности в отношениях.

"Попирается наша общая историческая память… В семье народов исторической Руси нет лишних братьев", - подчеркнул патриарх.

В диалоге с государством

Отдельную часть своего выступления патриарх посвятил отношениям Церкви и государства, подчеркнув обособленность от власти, но желание поддерживать диалог по всем значимым для общества моментам.

"Уверяю, что и у меня нет никакого желания вторгаться в государственные дела, но есть нравственная ответственность у Церкви, как думаю, у любой добронамеренной общественной организации - выражать свое мнение в отношении всего того, что происходит в стране, и особенно того, что затрагивает внутреннюю духовную жизнь людей. Светскость не является препятствием для диалога и соработничества", - уверен предстоятель РПЦ.

Он также подчеркнул, что выстроенная за два с лишним десятилетия система государственного и религиозного взаимодействия в полной мере соответствует закрепленному в Конституции принципу светскости государства.

Предстоятель РПЦ отметил: "Не было ни одного случая, чтобы во время моего служения в качестве патриарха кто-то из представителей власти предпринял хоть малейшую попытку вторгаться в кадровую или иную политику Русской церкви".

"Следование данному принципу одинаково важно и для государства, и для Русской православной церкви", - сказал патриарх.

Дискуссия об абортах

Одним из важных для диалога вопросов предстоятель Русской православной церкви назвал предложения о законодательном ограничении абортов в РФ. С инициативой о выведении абортов из системы ОМС Церковь выступила еще осенью прошлого года, когда патриарх подписал соответствующий петицию. Однако на уровне правительства никаких решений на этот счет пока не принято.

"Церковь неустанно призывает власть и общество к нравственному установлению, исключающему возможность лишения жизни нерожденных младенцев. Это не революционные изменения, а возвращение к норме жизни, без которой немыслимо счастье женщин и мужчин, невозможно будущее нашего народа. Прошу вас не оставлять усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления", - сказал предстоятель РПЦ депутатам.

Он отметил, что Церковь получает тысячи обращений от верующих с просьбой призвать власти к решению проблемы абортов.

Риски автоматизации

Русская православная церковь видит риски для человека в нарастающей автоматизации и роботизации производства. "Мы не призываем к тому, чтобы остановить прогресс, но в центре технологического развития необходимо ставить человека, а не исключительно рентабельность производств", - сказал патриарх.

По его словам, одной из проблем, порожденных развитием новых технологий в общественной жизни, может стать безработица. "Неизбежна и скорая роботизация, и автоматизация многих производственных и аналитических процессов. По мнению ряда исследователей, это может привести к массовым сокращениям работников уже в среднесрочной перспективе", - отметил патриарх.

Ранее в интервью ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ профессор МГИМО Владимир Легойда заявил, что в результате информатизационного прорыва "под ударом оказываются не только люди, которые занимаются физическим трудом, а как раз так называемые белые воротнички". По его мнению, помочь сможет Церковь, которая "будет таким колоколом, который станет напоминать о значимости человека, о том, что является в жизни самым главным".

Кредиты для бедных

Патриарх выступил с осуждением получившей широкое распространение в России практики выдачи населению микрокредитов под высокие проценты. Финансовая кабала делает беззащитными малоимущие слои населения.

"Многие семьи в нашей стране пострадали от микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы, которые предоставляют чаще всего малообеспеченным людям. Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества", - сказал патриарх.

Он призвал бороться с ростовщиками и привел в пример опыт Мухаммада Юнуса, бангладешского банкира и экономиста, создателя системы микрокредитованиия.

"Иногда человеку просто нужно было $200, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных - без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти $200-$300 помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать", - пояснил патриарх Кирилл.

Идея создании "банков для бедных" могла бы быть реализована при поддержке Церкви. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что реализация этой идеи потребует законодательного оформления дополнительных норм, которые обеспечат возвратность кредитов, выдаваемых данной категории клиентов. "В принципе, у Юнуса был банк для бедных, но все равно были критерии - он не всем бедным давал деньги", - пояснил Аксаков необходимость выработки таких норм.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова считает, что создание специальных "банков для бедных" не решит проблему борьбы с бедностью. По ее мнению, для улучшения качества жизни россиян следует укреплять экономику, создавать новые рабочие места и повышать зарплату.