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В РПЦ заявили о политическом характере вопроса об Исаакиевском соборе

Общество
26 января, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ Александр Щипков заявил, что Церковь в данной ситуации стала "заложником политической ситуации"
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Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Дискуссия вокруг передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Петербурге имеет не религиозный, а политический характер. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, выступая в институте ВЦИОМ.

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"Раскола внутри православного сообщества нет. Раскол означает, что по каким-то догматическим или обрядовым принципам в религиозной организации происходит размежевание, - сказал Щипков. - Раскол нынешний, противостояние, происходит по политической линии, это политическое противостояние, а не религиозное".

По его словам, поэтому за передачу собора РПЦ выступают как православные, так и не православные, и против передачи "есть и не православные и православные, потому что разделение идет по политической оси". Щипков привел пример ситуации с "законом Димы Яковлева", которая также, по его словам, была политизирована. "Дети - заложники всей этой ситуации политической, Церковь, в этом смысле, заложник политической ситуации", - сказал он.

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Решение о передаче собора Церкви вызвало неоднозначную общественную реакцию. В настоящее время в Петербурге идет сбор подписей под петицией о его отмене.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов.

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