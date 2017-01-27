Дума рассмотрит законопроект о продлении бесплатной приватизации для крымчан

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"Законопроектом предлагается продлить до 1 января 2020 года срок приватизации жилых помещений для граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения", - говорится в пояснительной записке.

Авторы объясняют необходимость принятия поправок тем, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2017 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Таким образом, они будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до указанной даты.

Кроме того, отмечают разработчики, на территории Крыма и Севастополя в 2014-2016 годах "проводилась работа по принятию нормативных правовых актов, определяющих порядок передачи жилых помещений в собственность граждан, проведена инвентаризация многоквартирного жилищного фонда". В этой связи продление срока бесплатной приватизации жилых помещений для крымчан "будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье", убеждены авторы законопроекта. Принятие и дальнейшая реализация законопроекта не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета.

Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились - до 1 марта 2010 года, затем - до 1 марта 2013 года, после этого - до 1 марта 2015 года, затем - до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года. При этом при продлении сроков в последний раз депутат от Астраханской области Леонид Огуль выразил мнение, что после марта 2017 года можно будет отсрочить бесплатную приватизацию лишь для некоторых категорий граждан - детей- сирот, жителей Крыма, для людей, которые будут переселяться из аварийного жилья, а также для тех, кто встал на очередь до 2005 года.