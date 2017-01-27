В синагогах России зажгут свечи в память о жертвах Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Раввины в российских синагогах зажгут в пятницу свечи в память о миллионах жертв Холокоста.

"Традиция существует во всем мире, зажигаются шесть больших свечей в память о 6 миллионах убитых, читаются поминальные молитвы", - сказал президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Акция будет проходить в большинстве синагог России, большая церемония состоится в Еврейском музее и центре толерантности", - сказал он.

В церемонии в Еврейском музее и центре толерантности примут участие бывшие узники и ветераны-освободители, главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Уроки Холокоста

"Холокост является одним из наиболее ужасных преступлений нацистов. На нацистских фабриках смерти были убиты 6 млн евреев. Только на территории Советского Союза, по различным оценкам, погибли 2,7 млн евреев. Именно поэтому трагедию еврейского народа мы воспринимаем с особой болью, как катастрофу, которая касается каждого из нас вне зависимости от веры", - заявил в четверг глава правительства РФ Дмитрий Медведев после осмотра экспозиции Еврейского музея и центра толерантности.

"Что было тогда - забыть нельзя, чтобы не допустить повторения трагедии", - добавил российский премьер-министр.

"Холокост - это не только трагедия еврейского народа, а трагедия всего человечества. В том, что такое могло произойти в середине XX века, вина не только фашистов, но и тех, кто равнодушно смотрел за этим, - подчеркнул в четверг президент ФЕОР Александр Борода. - Мир должен осознать и до конца сделать выводы на основе трагедии Холокоста. Я не могу сказать, что выводы сделаны на 100% и такая трагедия невозможна, к сожалению, можно сказать, что возможна".

Дата в истории

Акция приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 я по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.

Термин "холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территориях Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.