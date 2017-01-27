В Освенциме пройдут мероприятия, посвященные 72-й годовщине освобождения концлагеря

ВАРШАВА, 27 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, пройдут в пятницу в Освенциме. Основные церемонии по традиции состоятся в музее, созданном на месте бывшего лагеря смерти.

Как сообщается на официальном сайте музея, главной темой памятных мероприятий в этом году будет "Время", которое символизируют часы, найденные во время раскопок на территории концлагеря.

"Память - это всегда борьба со временем. Время - это также и то, чего нам часто не хватает в нашей миссии по разъяснению новым поколениям всех опасностей популизма, ксенофобии, антисемитизма, национализма", - отметил директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивинский.

В программе памятных мероприятий - молитвы, возложение цветов, выступления официальных лиц, а также открытие новой временной выставки под названием "Археология", которая развернута в 12 бараке бывшего концлагеря.

Выставка

Выставка "Археология" демонстрирует коллекцию личных предметов, принадлежавших узникам концлагеря, которые были найдены во время археологических раскопок в районе газовой камеры и третьего крематория в 1967 году. Все эти вещи будут показаны публично впервые, так как спустя несколько лет после раскопок они бесследно исчезли.

Среди этих предметов - бутылочки из-под лекарств и духов, вилки, бижутерия, часы, щетки, зажигалки, ключи, пуговицы и другие мелкие вещи. В собрание входят 16 тыс. объектов, большая часть которых 50 лет хранилась в 48 коробках в Польской академии наук. На протяжении пяти десятилетий никто не мог их найти. Только летом прошлого года после тщательного расследования удалось обнаружить бесценное собрание.

"Эти предметы представляют собой необыкновенное документальное свидетельство преступления, которое совершалось нацистами в лагере. Но прежде всего - это история личной трагедии жертв. В большинстве случаев это были самые личные и ценные вещи, которые удавалось сохранить евреям, отправлявшимся сразу после селекции на смерть в газовые камеры", - отметила глава выставочного отделения музея Алиция Вуйчик.

Музей

Создание музея на месте бывшего концлагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стараясь сохранить для потомков расположенные на площади 190 гектаров свидетельства преступлений фашизма.

В 2016 году музей Аушвиц-Биркенау посетили 2 млн 53 тыс. человек. Это рекордные показатели для музея, который в этом году отмечает свое 70-летие.

Среди посетителей большинство - поляки (424 тыс.). Большой интерес проявляют также граждане Великобритании (271 тыс.), США (215 тыс.), Италии (146 тыс.), Испании (115 тыс.), Израиля (97 тыс.), Германии (92 тыс.) и Франции (82 тыс.).

С 2013 года в музее можно посетить новую российскую выставку "Трагедия. Мужество. Освобождение". Она занимает большую площадь в двухэтажном бараке номер 14 и тематически разделена на три главы. Первая рассказывает о военном плене, в который попали тысячи советских солдат, их судьбе и гибели в газовых камерах.

Вторая часть посвящена трагедии гражданского населения, тяжелом физическом труде, отсутствии снабжения питанием и медикаментами, быте русской и еврейской деревень. Третий раздел демонстрирует историю освобождения лагеря в документах, фотографиях и свидетельствах очевидцев, спасения выживших и наказания виновных.

Концлагерь

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашисты убили свыше 1 млн евреев - их травили в газовых камерах и сжигали в крематориях. По разным данным, там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Узники комплекса концлагерей были освобождены Красной армией 27 января 1945 года.