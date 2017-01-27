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В Шереметьеве и Домодедове отменены девять авиарейсов

Общество
27 января, 1:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и метели
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Девять рейсов отменены в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, еще 14 рейсов задерживаются, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 01:40 мск в Шереметьеве отменены 7 рейсов, задержаны еще 6 рейсов. В Домодедове отменены 2 рейса, 8 рейсов будут выполнены с опозданием.

Ранее синоптики Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся на столицу атлантическим циклоном со снегопадом и метелью.

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