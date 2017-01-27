DM: в Лондоне бездомные обосновались в особняке миллиардера из России

В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключаОбщество 27 января, 3:46
Клуб "Тампа-Бэй" обменял российского хоккеиста Нестерова в "Монреаль"Спорт 27 января, 3:38
Продолжение гегемонии: пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катаниюСпорт 27 января, 3:15
Тренер "Коламбуса" Торторелла не примет участия в Матче звезд НХЛСпорт 27 января, 3:00
Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по гандболуСпорт 27 января, 2:20
ФК "Барселона" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в полуфинал Кубка ИспанииСпорт 27 января, 2:00
Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕСпорт 27 января, 1:45
Судьи пересмотрели оценки в пользу российских танцоров на ЧЕ по фигурному катаниюСпорт 27 января, 1:40
Чемпионат мира по санному спорту стартует в АвстрииСпорт 27 января, 1:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа бездомных в центре Лондона проникла и обосновалась внутри особняка, принадлежащего миллиардеру из России.
Об этом утверждает газета Daily Mail в материале, опубликованном в пятницу.
По информации издания, здание было занято активистами антифашистского движения, которые вывесили над входом баннер с надписью "Антиправительство США в изгнании". Как сообщается, эти люди находятся внутри особняка уже как минимум три дня.
Как утверждает газета, незаконно занятый неизвестными дом в центре Лондона был куплен в 2014 году Андреем Гончаренко. Предполагается, что с момента приобретения в нем никто не жил. Издание отмечает, что этот особняк - один из четырех домов, приобретенных за последние три года российским миллиардером. Особняк был построен в первой половине XIX века, до недавнего времени в нем располагался Институт Сервантеса, который затем переехал в другое место.