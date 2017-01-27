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DM: в Лондоне бездомные обосновались в особняке миллиардера из России

Общество
27 января, 3:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Активисты антифашистского движения повесили над входом баннер с надписью "Антиправительство США в изгнании"
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа бездомных в центре Лондона проникла и обосновалась внутри особняка, принадлежащего миллиардеру из России.

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Об этом утверждает газета Daily Mail в материале, опубликованном в пятницу.

По информации издания, здание было занято активистами антифашистского движения, которые вывесили над входом баннер с надписью "Антиправительство США в изгнании". Как сообщается, эти люди находятся внутри особняка уже как минимум три дня.

Как утверждает газета, незаконно занятый неизвестными дом в центре Лондона был куплен в 2014 году Андреем Гончаренко. Предполагается, что с момента приобретения в нем никто не жил. Издание отмечает, что этот особняк - один из четырех домов, приобретенных за последние три года российским миллиардером. Особняк был построен в первой половине XIX века, до недавнего времени в нем располагался Институт Сервантеса, который затем переехал в другое место.

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