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Рейсы из Москвы и Якутска прибыли в Благовещенск с многочасовой задержкой из-за снегопада

Общество
27 января, 3:33 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 27, января. /ТАСС
В четверг из-за метели аэропорт Благовещенска не смог принять два самолета
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 января. /ТАСС/. Два самолета из Москвы и Якутска, которые в четверг не смогли приземлиться в аэропорту Благовещенска Амурской области из-за снегопада и были отправлены на запасной аэродром в Хабаровск, прилетели в Благовещенск с многочасовой задержкой. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта.

"Самолет из Якутска прибыл в Благовещенск в четверг в 16:48 местного времени (10:48 мск) и в 17:49 (11:49 мск) улетел обратно. Рейс из Москвы прибыл в 02:33 (20:33 мск четверга) и в 4:08 (22:08) вылетел в столицу", - сказали в справочной.

Ранее ТАСС сообщал, что неблагоприятные метеоусловия в четверг не позволили аэропорту Благовещенска принять два самолета. Рейс из Москвы должен был приземлиться в 08:00 местного времени (02:00 мск), а из Якутска - в 07:50 (01:50 мск). В результате задержка якутского рейса составила почти девять часов, а московского - свыше 18 часов.

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